«Сорок метров. Белая карточка!»

Очередная победа не заставила себя долго ждать. Мария Ольшевская приняла участие в фестивале подледного фридайвинга и погрузилась в Байкал дважды. Первый заход, 28-го числа, был тестовым. Это нужно, чтобы прочувствовать воду и ознакомиться с максимальными силами тела. Второй же, 29 февраля, уже официальный.





Уходящая плавно зима подарила нашей стране новый рекорд. Фестиваль подледного фридайвинга стартовал в бухте «Базарная губа» 28 февраля и завершился 4 марта. Главной звездой спортивного торжества стала Мария Ольшевская, которая погрузилась в глубь священного озера на 40 метров.Фестиваль «Под лед Байкала» стал важным событием в мире спорта. Локация для рейтинговых соревнований была выбрана подходящая - бухта «Базарная губа». Именно там начинается Малое море со стороны Иркутска. Эта бухта, пожалуй, наиболее доступная на фоне прочих заливов, зажатых между островом Ольхон и материком. Для того, чтобы попасть в нее, достаточно просто добраться до поселка Сахюрт.Стоит отметить, что в программе спортивных мероприятий были не только соревнования сильнейших спортсменов России и мира, но и мастер-классы от мировых звезд фридайвинга. Например, Марианны Гиллеспи, Ольги Маркиной, Алексея Молчанова и, конечно, Марии Ольшевской.Напомним, накануне интригующего события в интервью «Номер один» Мария рассказала, как шла ее подготовка к опасному погружению. Спортсменка также сообщила, что она - обладательница рекорда Гиннесса за задержку дыхания в ледяной воде без гидрокостюма. Мария Ольшевская смогла задержать дыхание на 4 минуты и 17 секунд.- Рекорды ставятся по двум системам. В мире это AIDA (Международная ассоциация развития фридайвинга. - Прим. ред.) и CMAS (Всемирная конфедерация подводной деятельности. - Прим. ред.), а в России их представители - это Федерация фридайвинга и Федерация подводного спорта России. По версии ФФ, первый рекорд я поставила в июне 2022 года, это были классические ласты, ныряние в длину. Мне удалось в них преодолеть 220 метров. А в ноябре того же года я выступала по системе ФПСР - нырнула в моноласте 240 метров. Собственно, тем самым перебила рекорд Натальи Молчановой, который оставался неприкосновенным восемь лет, - рассказала чемпионка Мария Ольшевская.Мария занимается фридайвингом 11 лет. За эти годы она установила национальные рекорды по нырянию в длину в раздельных ластах и в моноласте, а также стала мастером-инструктором международной ассоциации развития апноэ.Окинув взволнованную толпу взглядом, спортсменка вдохнула несколько раз и ушла под толщу воды. Ее погружение длилось 1 минуту и 20 секунд. Для столпившихся на льду журналистов, спортсменов, спасателей и зевак это мгновение казалось вечностью. Трещал мороз, температура перевалила за -20 градусов. Нервно разглядывая воду, все ждали, когда же Мария вынырнет из Байкала. Но главное - сделает она это с карточкой или без.Перед этим спортсменка заявила официальную глубину погружения - 40 метров. Эта дистанция сопоставима с высотой десятиэтажного дома. Ровно настолько в глубь священного озера опустили трос, на конце которого была белая карточка.Время стремительно подходило к концу. Один миг, и Мария вынырнула из ледяной воды. Девушка была немного растеряна из-за нагрузки. Спасатели закричали: «Выдыхай, выдыхай, все хорошо». Она протянула вверх руку, а в ней была та самая карточка.«Сам нырок прошел отлично, в штатном режиме, ровно так, как я ожидала. Потренироваться в Байкале не получилось много перед рекордом, но, несмотря на это, Байкал был приветлив: лед прозрачный, вода чистейшая, на глубине 40 метров все хорошо видно», - цитируется в сообщении рекордсменка Книги рекордов Гиннесса и России по нырянию в глубину под лед без оборудования Мария Ольшевская.Мария Ольшевская установила рекорд страны по подледному фридайвингу. Чемпионка погрузилась в Байкал исключительно на задержке дыхания, преодолев глубину в 40 метров без специального оборудования.Фото: Антон Климов, Александр Акивис