Общество 07.03.2024 в 18:40

Жители Улан-Удэ шокированы ценами на аренду домов

Стоимость аренды жилья в частном секторе практически сравнялась с ценами на аренду квартир

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Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ шокированы ценами на аренду домов

В Улан-Удэ стоимость аренды благоустроенных частных домов приближается к стоимости аренды квартир. Средняя цена аренды домов составляет 20 тыс. руб., при этом арендатор самостоятельно должен купить дрова.

«Сдам дом на ст. Дивизионная. 80 квадратов, благоустроен, печное отопление, гараж. Мебелирован. Цена 20 тыс. + залог 15 тысяч». Такое объявление повергло в шок пользователей соцсетей, которые единодушно сошлись во мнении, что такая стоимость для данного микрорайона явно завышена.

«Очень дорого вы сдаете, дом не в центре города находится», «Плюс еще дрова 20 тысяч», «Еще вопрос - хватит ли на зиму одной машины дров?», «Дом с центральным отоплением, но не с печным. Люди совсем с ума сошли, у многих зарплата чуть выше 20 тысяч». «Да, да, у нас цена огромные», «Проще квартиру снять за 25, чем дом», «Жадность вперед бежит, вот и все», - негодуют люди.

Впрочем, стоимость аренды домов в других микрорайонах города примерно такая же. Так, благоустроенный дом площадью 56 кв.м. на ул. Кемеровская сдается за 20 тыс. руб. Впрочем, можно найти и более демократичные варианты: дом по ул.Гражданская площадью 35 кв.м. со старой мебелью и удобствами на улице сдается за 6500 руб. в месяц.

Отдельно можно выделить дома, сдающиеся посуточно. К примеру, дом в мкр. Зеленый площадью 120 кв.м. обойдется в 8000 руб./сутки. А аренда дома площадью 160 кв.м. в пос.Светлый обойдется в 17500 руб./сутки.


Фото: "Номер один"

 

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