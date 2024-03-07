Общество 07.03.2024 в 19:16

В Улан-Удэ собственника жилья принудили восстановить обрезанные батареи

На улан-удэнца подал в суд Госстройжилнадзор

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ собственника жилья принудили восстановить обрезанные батареи

Горожанин демонтировал в своей квартире батареи отопления, придя к выводу о том, что дешевле пользоваться электроприборами. «ТГК-14» предложила ему восстановить систему отопления за свой счет, однако мужчина отказался от этого предложения.

Обращаясь в Советский районный суд, Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора просила обязать ответчика восстановить отопительные приборы в жилом помещении в количестве трех штук.

В суде мужчина пояснил, что действия «ТГК-14» навязывают невыгодные для него условия, поскольку отопление и горячее водоснабжение ему обеспечивают электронагревательные приборы, что экономически дешевле.

«Считает действия ответчика недобросовестной конкуренцией и нарушением антимонопольного законодательства», - говорится в материалах дела.

Однако суд мнение улан-удэнца, живущего без батарей, не разделил.

«Суд соглашается с доводом иска о том, что в результате демонтажа нарушены гидравлический и тепловой режимы системы теплоснабжения здания, что негативно влияет на качество получения услуги отопления всех потребителей, а также на безопасность работы системы в целом. Так, при отсутствии отопительных приборов на стояках системы отопления многоквартирного дома возникает гидравлическая разрегулировка режима работы системы теплоснабжения. Тепловой режим здания рассчитан на работу всей отопительной системы и отсутствие любого элемента (отопительного прибора) влечет за собой нарушение работы всей системы», - пришел к выводу суд.

«Поскольку в квартире произведено незаконное переустройство жилого помещения в виде демонтажа отопления, а ответчик возражает против предложения ПАО «ТГК-14» о восстановлении приборов учета за их счет, при этом, каких-либо мер по устранению данных недостатков не предпринимает, суд приходит к выводу о том, что исковые требования заявлены обоснованно и подлежит удовлетворению в полном объеме». Таким образом, суд поддержал иск Госстройжилнадзора. Горожанину придется вновь стать клиентом «ТГК-14».


Фото: "Номер один"

Теги
батарея ТГК-14 суд

Все новости

В Улан-Удэ собственника жилья принудили восстановить обрезанные батареи
07.03.2024 в 19:16
Жители Улан-Удэ шокированы ценами на аренду домов
07.03.2024 в 18:40
В Улан-Удэ легковушка загорелась после ДТП
07.03.2024 в 17:26
В Бурятии фура слетела с трассы
07.03.2024 в 16:44
В Улан-Удэ сообщают о срочных поисках 7-летнего ребенка
07.03.2024 в 16:23
В торговом центре Улан-Удэ едва не рухнул лифт с пассажирами
07.03.2024 в 16:13
Улан-Удэнский ЛВРЗ с рабочим визитом посетил заместитель гендиректора РЖД
07.03.2024 в 16:11
В улан-удэнской школе открыли новый современный бассейн
07.03.2024 в 15:48
В Улан-Удэ пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе
07.03.2024 в 15:20
Жители Бурятии недовольны засыпанными съездами к берегу Байкала
07.03.2024 в 15:05
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
Жители Улан-Удэ шокированы ценами на аренду домов

Стоимость аренды жилья в частном секторе практически сравнялась с ценами на аренду квартир

07.03.2024 в 18:40
Жители Бурятии недовольны засыпанными съездами к берегу Байкала
«Ни заехать, ни сфотографироваться, ни чая попить», жалуются граждане
07.03.2024 в 15:05
Осталось 10 дней до окончания приёма заявок на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
Продолжается набор на третий поток программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока «Муравьёв-Амурский 2030»
07.03.2024 в 11:36
Кузнец из Бурятии погиб в ходе спецоперации
Александр Болготов представлен к ордену «Мужества» посмертно
07.03.2024 в 11:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru