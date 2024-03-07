В Улан-Удэ собственника жилья принудили восстановить обрезанные батареи

Горожанин демонтировал в своей квартире батареи отопления, придя к выводу о том, что дешевле пользоваться электроприборами. «ТГК-14» предложила ему восстановить систему отопления за свой счет, однако мужчина отказался от этого предложения.

Обращаясь в Советский районный суд, Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора просила обязать ответчика восстановить отопительные приборы в жилом помещении в количестве трех штук.

В суде мужчина пояснил, что действия «ТГК-14» навязывают невыгодные для него условия, поскольку отопление и горячее водоснабжение ему обеспечивают электронагревательные приборы, что экономически дешевле.

«Считает действия ответчика недобросовестной конкуренцией и нарушением антимонопольного законодательства», - говорится в материалах дела.

Однако суд мнение улан-удэнца, живущего без батарей, не разделил.

«Суд соглашается с доводом иска о том, что в результате демонтажа нарушены гидравлический и тепловой режимы системы теплоснабжения здания, что негативно влияет на качество получения услуги отопления всех потребителей, а также на безопасность работы системы в целом. Так, при отсутствии отопительных приборов на стояках системы отопления многоквартирного дома возникает гидравлическая разрегулировка режима работы системы теплоснабжения. Тепловой режим здания рассчитан на работу всей отопительной системы и отсутствие любого элемента (отопительного прибора) влечет за собой нарушение работы всей системы», - пришел к выводу суд.

«Поскольку в квартире произведено незаконное переустройство жилого помещения в виде демонтажа отопления, а ответчик возражает против предложения ПАО «ТГК-14» о восстановлении приборов учета за их счет, при этом, каких-либо мер по устранению данных недостатков не предпринимает, суд приходит к выводу о том, что исковые требования заявлены обоснованно и подлежит удовлетворению в полном объеме». Таким образом, суд поддержал иск Госстройжилнадзора. Горожанину придется вновь стать клиентом «ТГК-14».





Фото: "Номер один"