В Бурятии простятся с добровольцем, погибшим на спецоперации

Завтра, 11 марта, в Кяхте простятся с погибшим на СВО земляком – Цыдыпыловым Вячеславом Анатольевичем. Воин погиб 21 февраля 2024 года.

Вячеслав родился 31 мая 1973 г. в с.Усть-Киран Кяхтинского района. Воспитывался в Кяхтинском детском доме с 1984 по 1991гг.

В 1991 г. окончил Кяхтинскую СОШ №2. За годы учебы проявил себя отзывчивым, позитивным и неравнодушным к чужим проблемам учеником, всегда протягивал руку помощи.

С 1991 по 1993 гг. был призван в ряды Россииской армии. За период прохождения службы зарекомендовал себя с положительной стороны.

После окончания срока службы начал трудовую деятельность в г. Северобайкальск.

Вернувшись домой в 2002г. в г. Кяхта, получил профессию «водитель».

Устроился в КЭЧ Кяхтинского района на должность машиниста котельной. В 2011 г. вместе с братом открыл свое дело.

С октября 2022 г. принимал участие в специальной военной операции, став добровольцем в подразделении «Шторм».

За время прохождения службы получил награду «Георгиевский крест» IV степени.

Погиб 21 февраля 2024 г. в Донецкой Народной Республике при исполнении воинского долга.

У Вячеслава Анатольевича осталась семья: брат, сестра и дочь. В памяти родных, близких, друзей Вячеслав навсегда останется верным другом и товарищем, любящим братом и отцом, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».