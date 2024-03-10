В Улан-Удэ случайным горожанкам подарили более 1000 тюльпанов

Более тысячи тюльпанов раздали в парках Улан-Удэ, благоустроенных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает мэрия Улан-Удэ.

8 марта в парках им. С.Н. Орешкова, им. Д. Ж. Жанаева, «Кристальный» и «Юбилейный» прошли праздничные мероприятия, посвященные весне.

Для горожан организовали фотосессии с профессиональными фотографами на новых красочных фотозонах, поздравления от галантных мужчин и героев, цветы всем участницам.

В Улан-Удэ по проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным в 2017 году, благоустроены уже 15 общественных пространств. Они стали точками притяжения для горожан и туристов. Глава государства также объявил о продлении проекта до 2030 года.





Фото: администрация Улан-Удэ