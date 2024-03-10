Общество 10.03.2024 в 13:37

Сотрудники МЧС России призывают жителей Бурятии быть осторожными

Людей поджидают сосульки, наледь, ледяные глыбы и проталины на водоемах

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Текст: Анастасия Величко
Сотрудники МЧС России призывают жителей Бурятии быть осторожными

С приходом весны, повышением среднесуточных температур и интенсивным таянием снега возникают сезонные риски - падение сосулек, снежных масс, наледь на дорогах и тонкий лёд.

Сосульки представляют серьезную угрозу. Не всегда собственники зданий и обслуживающие организации сразу удаляют образующиеся снежные наледи и сосульки. Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит вам укрытием.

Наледь на дорогах также представляет опасность. Не стоит путать наледь с гололедом: она покрывает не всю дорогу, а лишь ее участки. Вождение в этот период времени требует от автолюбителя еще большего внимания и мастерства. Важным условием для езды по замерзшим дорогам является «зимняя» резина. Ездить на «летней» резине в таких условиях крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям.

С наступлением тепла на водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий в необорудованных местах. В это время года лед имеет неоднородную пористую структуру, начинают появляться наледи, промоины и проталины. Даже толстый на вид весенний лед скрывает опасность, так как может обрушиться без предупреждающего потрескивания.

В этот период в группе риска находятся дети. Оставаясь без присмотра взрослых, они могут выходить на ледовую поверхность, что чревато трагическими последствиями. Поэтому обязанность каждого родителя объяснить ребенку об опасности игр на льду.

Сотрудники МЧС России призывают граждан и гостей республики соблюдать меры предосторожности. В случае происшествия незамедлительно звоните по телефонам «101» или «112».

 
Фото: МЧС России

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