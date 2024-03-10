Общество 10.03.2024 в 14:17

Житель Бурятии стал отцом после своей смерти

Мужчину признали папой через суд

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Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти

Жительница Хоринского района обратилась в суд с заявлением об установлении отцовства в отношении ее дочери. Свою просьбу она мотивировала тем, что сожитель, от которого она родила девочку, недавно умер.

При жизни мужчина признавал ребенка своей дочерью. Пара вела совместное хозяйство.

Установление факта отцовства было необходимо для назначения ребенку пенсии по потере кормильца.

После изучения всех представленных доказательств служители Фемиды удовлетворили заявление. Решение ещё не вступило в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».


Фото: ru.freepik.com


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