В Бурятию пришла теплая погода

В некоторых районах республики в дневное время обещают плюсовую температуру – до +7, хотя ночами ещё будет холодно. Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.

Ночью 11 марта столбик термометра будет колебаться от -13 до -18, местами – от -23 до -28 градусов. Днём ожидается от -1 до +4 и лишь кое-где – от -4 до -9°С. На юго-западе и по Прибайкалью возможен снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В Улан-Удэ ночью ожидается -13, -15, днем +1, +3.





Фото: "Номер один"