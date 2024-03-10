Общество 10.03.2024 в 14:48

В Бурятию пришла теплая погода

В ближайшие дни в республике будет плюсовая температура

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Бурятию пришла теплая погода

В некоторых районах республики в дневное время обещают плюсовую температуру – до +7, хотя ночами ещё будет холодно. Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.

Ночью 11 марта столбик термометра будет колебаться от -13 до -18, местами – от -23 до -28 градусов. Днём ожидается от -1 до +4 и лишь кое-где – от -4 до -9°С. На юго-западе и по Прибайкалью возможен снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В Улан-Удэ ночью ожидается -13, -15, днем +1, +3.


Фото: "Номер один"

Теги
гидрометцентр Прогноз погоды весна

Все новости

Мама искусанного алабаем мальчика из Бурятии требует изолировать агрессивную собаку
10.03.2024 в 16:09
Вернувшихся в республику уроженцев Бурятии шокируют цены на аренду жилья
10.03.2024 в 15:20
В Бурятию пришла теплая погода
10.03.2024 в 14:48
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
10.03.2024 в 14:17
В районе Бурятии на поверхность вышли наледные воды
10.03.2024 в 13:52
Сотрудники МЧС России призывают жителей Бурятии быть осторожными
10.03.2024 в 13:37
В Улан-Удэ случайным горожанкам подарили более 1000 тюльпанов
10.03.2024 в 13:25
В Бурятии простятся с добровольцем, погибшим на спецоперации
10.03.2024 в 13:01
В Бурятии с рабочим визитом находится посол Мьянмы
10.03.2024 в 12:22
В Бурятии жилой дом спасли от затопления
10.03.2024 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
Вернувшихся в республику уроженцев Бурятии шокируют цены на аренду жилья

Цены на аренду сравнили с новосибирскими

10.03.2024 в 15:20
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти

Мужчину признали папой через суд

10.03.2024 в 14:17
В районе Бурятии на поверхность вышли наледные воды

Стихия разбушевалась в Джидинском районе

10.03.2024 в 13:52
Сотрудники МЧС России призывают жителей Бурятии быть осторожными

Людей поджидают сосульки, наледь, ледяные глыбы и проталины на водоемах

10.03.2024 в 13:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru