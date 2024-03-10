Вернувшихся в республику уроженцев Бурятии шокируют цены на аренду жилья

Жители республики продолжают высказывать в соцсетях свое недовольство по поводу огромных цен на аренду квартир. Своей историей поделился уроженец Бурятии, который прожил четыре года в Новосибирске и недавно вернулся в Бурятию.

Все четыре года наш земляк в Новосибирске жил в съемном жилье. За съем он платил около 30 тыс. руб. в месяц, при этом жилье было полностью меблировано и оборудовано новой современной техникой, а в подъездах были камеры видеонаблюдения, лифты и консьержи.

Возвращение на родину автора не порадовало.

«Решил снять квартиру и увидел цены. Откуда вы цены в 30-40 тысяч берете, когда там бабушкины кровати и телевизоры? Цены не соответствуют, вообще никак. Ладно бы хоть евроремонт был, так еще и полы деревянные. Я что-то не понимаю в Улан-Удэ зарплаты с 40-50 тысяч до 80-120 подрасти успели? А как студентам снимать квартиры?» - возмущается неизвестный.

Недавно «Номер один» сообщал о том, что в Улан-Удэ рост цен на аренду квартир бьет все антирекорды. Только за прошлый квартал 2023 года стоимость аренды в столице Бурятии выросла на 38,9%. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост – на него влияет ипотечное кредитование, инфляция и много других факторов.

Сейчас снять однокомнатную квартиру в Улан-Удэ обойдется в среднем 24 тыс. рублей за месяц. Таким образом, по данным федерального портала «Мир квартир», стоимость аренды практически сравнялась с ценами в крупных городах России. При этом уровень зарплат в этих городах намного выше, нежели в Улан-Удэ.





Фото: "Номер один"