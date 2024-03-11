Льготы на транспортный налог для членов семей участников СВО

Вопрос: «Когда супруга участника СВО не имеет права на льготу по транспортному налогу на территории Республики Бурятия?»

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

- В связи с поступающими запросами граждан Министерство экономики Республики Бурятия довело письмом № 03-11-11-И591/24 от 07.02.2024 разъяснение по представлению льготы по транспортному налогу супруге участника СВО, в том случае, когда она зарегистрирована в Республики Бурятия, а супруг – участник СВО, в Республике Бурятия не зарегистрирован.

В соответствии с п. 3 части 3 ст. 5.1 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III «О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» освобождаются от уплаты транспортного налога налогоплательщики – физические лица, зарегистрированные на территории Республики Бурятия, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. В случае отсутствия транспортных средств у такого лица, льгота распространяется на его супругу (супруга).

Из этого следует, что данная налоговая льгота не распространяется на супругу (супруга) зарегистрированную на территории Республики Бурятия, в случае, когда участник СВО зарегистрирован на территории иного субъекта Российской Федерации.

Таким образом, льгота подлежит применению супругой (супругом) только в том случае, когда она (он) является супругой (супругом) участника СВО, зарегистрированного на территории Республики Бурятия.