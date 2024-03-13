Вопрос: «Можно ли использовать средства маткапитала одновременно по нескольким направлениям?»

Отвечает Минтруд:

- Да, средства маткапитала можно потратить одновременно по разным направлениям.

Например, частично использовать на погашение ипотеки, а оставшиеся средства - на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет.

А если вы уже получаете такую выплату и решили использовать средства маткапитала по-другому - в любой момент можно отказаться от выплаты. Например, если вы хотите потратить остаток на обучение старшего ребенка.

Направления использования маткапитала:

- На ежемесячную выплату на детей до 3 лет.

- Образование детей.

- Улучшение жилищных условий.

- Накопительную пенсию мамы.

- Социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.