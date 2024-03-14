Общество 14.03.2024 в 09:00

Индексация страховой пенсии в новом году

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Текст: Номер один
Индексация страховой пенсии в новом году
Pixabay

Вопрос: «Слышала, что в новом году будет индексация пенсий. Правда ли это?» 

Оюна Нимаевна Ц.

С 1 января 2024 проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров.

Напомним, что страховая пенсия бывает:

- по старости;

- по инвалидности;

- по случаю потери кормильца.

Для удобства граждан индексация будет произведена автоматически, обращаться в Соцфонд не потребуется.

Также увеличится фиксированная выплата и стоимость индивидиуального пенсионного коэффициента, входящих в итоговую сумму страховой пенсии.

Фиксированная выплата - это установленная законом сумма, которая гарантированно выплачивается к страховой пенсии.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности гражданина.

Он зависит от размера страховых взносов, которые уплатил ваш работодатель на обязательное пенсионное страхование.

Чем выше была ваша заработная плата, тем больше ИПК начислялось.

 

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