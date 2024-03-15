Соцподдержка при оплате услуг по обращению с ТКО
Вопрос: «Как получить социальную поддержку при оплате услуг по обращению с ТКО?»
Вывоз ТКО является коммунальной услугой. А значит, как и на другие коммунальные услуги, на вывоз мусора распространяются меры социальной поддержки населения. Так граждане могут получить от государства субсидии или компенсации.
Они предоставляются при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Компенсация оплаты коммунальных услуг в размере 50% в виде денежных выплат предоставляются отдельным категориям граждан, в числе которых:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- участники трудового фронта; ветераны труда;
- инвалиды.
В семьях, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки распространяются на всех членов семьи.
Субсидия предоставляется в случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи.
Чтобы получить субсидию или компенсацию оплаты коммунальных услуг, обращайтесь в отдел социальной защиты населения по месту жительства или МФЦ.