Соцподдержка при оплате услуг по обращению с ТКО

Вопрос: «Как получить социальную поддержку при оплате услуг по обращению с ТКО?»

Вывоз ТКО является коммунальной услугой. А значит, как и на другие коммунальные услуги, на вывоз мусора распространяются меры социальной поддержки населения. Так граждане могут получить от государства субсидии или компенсации.

Они предоставляются при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Компенсация оплаты коммунальных услуг в размере 50% в виде денежных выплат предоставляются отдельным категориям граждан, в числе которых:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

- участники трудового фронта; ветераны труда;

- инвалиды.

В семьях, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки распространяются на всех членов семьи.

Субсидия предоставляется в случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленную максимально допустимую долю дохода семьи.

Чтобы получить субсидию или компенсацию оплаты коммунальных услуг, обращайтесь в отдел социальной защиты населения по месту жительства или МФЦ.