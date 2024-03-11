Общество 11.03.2024 в 11:07

В Улан-Удэ с середины апреля начнется ямочный ремонт дорог

Городские власти уже составляют список улиц, где будут заделывать ямы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с середины апреля начнется ямочный ремонт дорог
В Улан-Удэ запланированный объем ямочного ремонта на 2024 год составляет 12,9 тыс. кв метров, сообщили в мэрии города. Уже проведены закупочные процедуры по приобретению битума, щебня и асфальтобетона.

Работы стартуют с наступлением благоприятных погодных условий, ориентировочно – в середине апреля.

Сейчас в трех районах города работают комиссии, в составе которых специалисты районных администраций, Комитета городского хозяйства, Комбината по благоустройству. Они объезжают улицы, проводят обследование улично-дорожной сети, составляют внутренние планы для проведения ямочного ремонта.

В 2023 году дорожные бригады заделали ямы на 560 участках дорог общей площадью 21,7 тыс кв метров, и залили больше 8 км швов.

Об участках дорог, нуждающихся в ямочном ремонте, можно сообщить на сайте «Активный горожанин» https://ag.u-ude.ru.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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