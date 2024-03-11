В Улан-Удэ у многоэтажного дома образовалась «дорога-каток»

Жители 47 квартала просят администрацию района обратить внимание на состояние дороги у дома Пр. Строителей, 18. По покрытой толстым слоем льда придомовой дороге ездят сотни машин, а также с утра школьники ходят на занятия.

«Возле этого дома нет ни одного пешеходного перехода, а два лежачих полицейских, в силу погоды и прохождения сотен машин, закатаны вусмерть. Через эту дорогу проходят сотни детей с 12, 18, 14, 22 домов, домов с Конечной, с Боевой. Требую обратить внимание администрацию Октябрьского района, ГИБДД на организацию безопасного подхода к школе наших детей. ЖЭУ в этом году по просьбе расширило проход, спилив ветки, напротив 2 подъезда 18 дома. Но организация пешеходного перехода, по-моему, не в их возможности. Были еще обещания депутата перед выборами», - сообщили в паблике «Аноним 03»

К посту приложили несколько фотографий.











Фото: Аноним 03





