Общество 11.03.2024 в 12:11

В Улан-Удэ неизвестные бросили старую собаку умирать в лесу

Питомец продолжает ждать хозяина у дерева
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ неизвестные бросили старую собаку умирать в лесу

Душещипательный пост опубликовали в местной группе «Аноним 03». Неизвестные оставили своего питомца в лесу. Там его заметили прохожие.

«Люди, если вы люди. Привезли собаку и бросили. Я думала-сама пришла. Нет, видно, что домашняя. Что, послужила и не нужна стала. Смотрите, как бы вас самих ваши дети не выкинули. Лежит на месте никуда не уходит. Верхняя Берёзовка. Бумерангом вернётся вам такое зверство!»

- написал неравнодушный житель.

Пост собрал множество комментариев.

«А потом жалуются, что на них собаки налетают!» - высказался пользователь.

«Был пост недавно, что мальчика алабай покусал… Люди просто не понимают, до них не доходит правда, что человек во всем виноват. Вот очередной пример, выкинули! А кто выкинул?! А потом возможно (не дай Бог) нападет, защищая себя, на людей.... И что эти люди потом будут с пеной у рта орать , с трясущимися руками? Ответ очевиден, по-моему», - пишет жительница.

«Спасибо нашей республике за штрафы. Сейчас начнут выкидывать с оград и собак на улице ещё больше. А всё наверняка из-за штрафов за незарегистрированных собак в ограде, которые сидят даже на цепи или в вольере. Хотели как лучше - получилось как обычно», - добавляют там же.

«Была бы привязана, было бы зверство! А это - значит её выбор. Где хочет, там и лежит. Задолбали кожаные! Ушла в лес! Так нет же! И тут покоя нет животине» - пишет улан-удэнка.

«Сфотографировали, оставили и душа радуется, что доброе дело сделали», - иронизируют там же.


Фото: Аноним 03

 

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