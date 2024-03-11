В Бурятии на выборах президента страны выступят артисты

Для того, чтобы поднять настроение граждан, которые посетят избирательные участки, власти республики организовывают творческое сопровождение выборов президента России. В акции примут участие артисты, певцы из известных государственных учреждений культуры Бурятии, а также из образовательных учреждений - ВСГИК, колледж искусств, участвует театр Зорикто и Нонны Тогочиевых и т. д.Например, театр оперы и балета подготовил сразу шесть бригад, которые будут ездить по избирательным участкам. Свои команды есть у Бурдрама, Русдрама, Бурятского цирка, театра "Байкал" и других задействованных "культурных" организаций. Пройдут и уличные представления. В целом, за три дня голосования планируется провести более ста мероприятий. Недавно два артиста выехали в отдаленный Муйский район.