Больше половины россиян отрицательно относятся к ЕГЭ

Осталось чуть больше двух месяцев до проведения основного периода ЕГЭ, который стартует с 23 мая. А с 22 марта в России начинается досрочный период сдачи ЕГЭ. В преддверии экзаменов сайт «Суперджоб» поделился интересными цифрами.Как показали результаты опроса, больше половины россиян по-прежнему не одобряют проведение ЕГЭ. 63% россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить.В поддержку ЕГЭ высказались лишь 17% опрошенных.Как отмечается в исследовании портала «Суперджоб», противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (73%). Положительно о ЕГЭ чаще отзываются респонденты моложе 34 лет (23%).В основном за отмену ЕГЭ выступают родители 10-х и 11-х классов. Это 78 процентов от всех респондентов.О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой (17%).Также организаторы опроса отмечают, что в этом году учителя критикуют ЕГЭ реже, чем в прошлом году.Фото: «Номер один»