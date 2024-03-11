Общество 11.03.2024 в 13:27

Больше половины россиян отрицательно относятся к ЕГЭ

В основном это родители старшеклассников
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Текст: Служба информации "Номер один"
Больше половины россиян отрицательно относятся к ЕГЭ
Осталось чуть больше двух месяцев до проведения основного периода ЕГЭ, который стартует с 23 мая. А с 22 марта в России начинается досрочный период сдачи ЕГЭ. В преддверии экзаменов сайт «Суперджоб» поделился интересными цифрами.

Как показали результаты опроса, больше половины россиян по-прежнему не одобряют проведение ЕГЭ. 63% россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить.

В поддержку ЕГЭ высказались лишь 17% опрошенных.

Как отмечается в исследовании портала «Суперджоб», противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (73%). Положительно о ЕГЭ чаще отзываются респонденты моложе 34 лет (23%).

В основном за отмену ЕГЭ выступают родители 10-х и 11-х классов. Это 78 процентов от всех респондентов.

О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой (17%).

Также организаторы опроса отмечают, что в этом году учителя критикуют ЕГЭ реже, чем в прошлом году.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

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