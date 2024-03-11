Общество 11.03.2024 в 13:29

Волонтеры помогут проголосовать за благоустройство общественных территорий Улан-Удэ

Горожанам предстоит выбрать между двумя зонами
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Текст: Петр Санжиев
Волонтеры помогут проголосовать за благоустройство общественных территорий Улан-Удэ
С 15 марта по 30 апреля в столице республики можно будет выбрать общественную территорию, которую благоустроят в будущем году за счет бюджетных средств. Между собой конкурируют Александровский сад и Арбат, расположенные в центре города - по каждой зоне есть два варианта благоустройства. Но, если кому-то из жителей города не хочется голосовать посредством портала Госуслуг, то они могут проголосовать с помощью волонтера.

Волонтеров будет более двухсот. Они будут работать в торговых центрах, в транспорте, в учреждениях и т. д. Всех волонтеров соответствующим образом экипируют, чтобы их можно было легко узнать. У каждого волонтера будет планшет или смартфон со специальным приложением для голосования. Для подтверждения своего голосования гражданину надо будет назвать четыре цифры из смс, которая придет на его личный телефон.

Как отмечают в мэрии Улан-Удэ, к концу нынешнего голосования по проектам благоустройства общественных территорий планируется собрать мнения около 60 тысяч жителей. Голосовать можно будет с 14 лет.

Благоустройство Александровского сада можно назвать финальным этапом работ по улучшению территории вокруг Гостиных рядов, которые являются одним из самых известных объектов города. Улучшение Арбата тоже является частью усилий по проведению в порядок городского центра, играющего важную роль в формировании современного, красивого туристического облика Улан-Удэ. В связи с тем, что по обоим зонами есть ограничения, связанные с памятниками истории и культуры, коренных изменений ждать не надо. Но все равно зоны осовременят. Работы планируется провести в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда".

Объем финансирования пока неясен. Сейчас будет выбрана общая идея обновления облика, по которой позднее составят смету. Кстати, может случиться так, что благоустроят обе зоны. Все зависит от суммы, которую выделит федеральный Центр. Как отмечают в мэрии города, проект "Комфортная городская среда" хорошо показал себя в стране, поэтому в российских органах власти рассматривают возможность пролонгировать его до 2030 г.


Фото: Номер один
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