В Бурятии прогнозируют неустойчивую с осадками погоду

По данным Бурятского гидрометцентра, на предстоящей неделе в республике ожидается преобладание неустойчивой с осадками погоды. Прогнозируется умеренный ветер, в отдельные дни усиление до 15-20 м/с.Преобладающая температура ночью составит -10,-15, при снеге -4,-9, по северу до -25 градусов. Днем ожидается +2,+7, при снеге 0,-5, по северу -6,-11 градусов.Фото: «Номер один»