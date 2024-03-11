Общество 11.03.2024 в 15:46
ТОСы Улан-Удэ устроят для горожан ярмарку сувениров
Ярмарка пройдет с 15 по 17 марта на избирательных участках города
ТОСы Улан-Удэ проведут для горожан выставку-ярмарку сувениров ручной работы. Ярмарка пройдёт с 15 по 17 марта во время проведения голосования на выборах президента РФ.
На 50 избирательных участках города улан-удэнцы смогут приобрести поделки ручной работы ТОСов - картины, вязаные и швейные изделия, сувениры макраме, мыло, цветы из изолона, светильники, куклы и многое другое.
Также во время ярмарки состоится конкурс «Лучшая выставка-ярмарка ТОС».
- На выставках-ярмарках будут представлены поделки, которые своими руками делают наши тосовцы. Приглашаем всех горожан на ярмарку, оценить талант наших жителей и приобрести необходимые вещи для своего дома от предметов быта до продуктов питания, – рассказал начальник управления по развитию гражданских инициатив администрации Улан-Удэ Баир Цыбенов.
Победителей конкурса поделок ждут дипломы и денежные премии до 30 тысяч рублей, которые они смогут использовать для обучения участников ТОСов или направить на развитие своих территорий.
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Фото: мэрия Улан-Удэ
На 50 избирательных участках города улан-удэнцы смогут приобрести поделки ручной работы ТОСов - картины, вязаные и швейные изделия, сувениры макраме, мыло, цветы из изолона, светильники, куклы и многое другое.
Также во время ярмарки состоится конкурс «Лучшая выставка-ярмарка ТОС».
- На выставках-ярмарках будут представлены поделки, которые своими руками делают наши тосовцы. Приглашаем всех горожан на ярмарку, оценить талант наших жителей и приобрести необходимые вещи для своего дома от предметов быта до продуктов питания, – рассказал начальник управления по развитию гражданских инициатив администрации Улан-Удэ Баир Цыбенов.
Победителей конкурса поделок ждут дипломы и денежные премии до 30 тысяч рублей, которые они смогут использовать для обучения участников ТОСов или направить на развитие своих территорий.
Возрастной ценз 0+
Фото: мэрия Улан-Удэ