ТОСы Улан-Удэ устроят для горожан ярмарку сувениров

ТОСы Улан-Удэ проведут для горожан выставку-ярмарку сувениров ручной работы. Ярмарка пройдёт с 15 по 17 марта во время проведения голосования на выборах президента РФ.На 50 избирательных участках города улан-удэнцы смогут приобрести поделки ручной работы ТОСов - картины, вязаные и швейные изделия, сувениры макраме, мыло, цветы из изолона, светильники, куклы и многое другое.Также во время ярмарки состоится конкурс «Лучшая выставка-ярмарка ТОС».- На выставках-ярмарках будут представлены поделки, которые своими руками делают наши тосовцы. Приглашаем всех горожан на ярмарку, оценить талант наших жителей и приобрести необходимые вещи для своего дома от предметов быта до продуктов питания, – рассказал начальник управления по развитию гражданских инициатив администрации Улан-Удэ Баир Цыбенов.Победителей конкурса поделок ждут дипломы и денежные премии до 30 тысяч рублей, которые они смогут использовать для обучения участников ТОСов или направить на развитие своих территорий.Возрастной ценз 0+Фото: мэрия Улан-Удэ