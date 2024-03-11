Общество 11.03.2024 в 16:17

Жители Улан-Удэ уверены в необходимости высшего образования

Сторонников этой точки зрения больше половины
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ уверены в необходимости высшего образования
Портал по поиску работы «Суперджоб» провёл опрос среди жителей Улан-Удэ о необходимости высшего образования. Согласно результатам опроса, каждые 2 из 3 горожан (67%) уверены, что иметь высшее образование в современном мире сегодня - престижно. При этом женщины чаще соглашаются с таким утверждением, чем мужчины (69 и 65% соответственно).

Организаторы опроса отмечают, что число жителей Улан-Удэ, уверенных в престиже высшего образования, растёт с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. Больше всего же сторонников этой точки зрения - среди тех, кто закончил вуз (70% против 64% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

Респондентов также спросили, как они понимают для себя «хорошее образование». Чуть больше половины опрошенных (51%) считают, что хорошим образованием можно назвать то, что формирует ключевые профессиональные компетенции. 35% отмечают первостепенность умения самостоятельно учиться, добывать знания. 8% считают, что гарантией хорошего образования является обучение в престижном вузе.

Фото: «Номер один»

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