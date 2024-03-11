В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали за недогрев горячей воды

В Улан-Удэ жители дома №25 в поселке Аэропорт обратились в Управление муниципальной жилищной инспекции с жалобой на ТГК-14. По словам жильцов, горячая вода в их доме была вовсе не горячей.По заявлению жителей жилинспекция провела внеплановую проверку.«В ходе проверки выявлено, что температура горячей воды в точке водоразбора составляла 25 градусов, на вводе в дом было 34 градуса, что не соответствует установленному нормативу в 60 градусов. Материалы проверки направлены в Госстройжилнадзор для привлечения ТГК-14 к административной ответственности», - рассказали в ведомстве.В итоге энергокомпанию оштрафовали на 9 тысяч рублей, а также обязали устранить выявленные нарушения.Фото: «Номер один»