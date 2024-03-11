В двух микрорайонах Улан-Удэ пройдет рейд по собакам

Завтра, 12 марта, в микрорайонах Аэропорт и Сокол Советского района состоится рейд по собакам. В ходе рейда будут проверять порядок содержания домашних собак, а также отлавливать безнадзорных животных, сообщили в администрации города.

Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 8(3012)22-66-62.

В мобильном пункте в поселке Сокол, 6а, с 10:00 до 14:00 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей.



Фото: Номер один