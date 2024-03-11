Общество 11.03.2024 в 17:11
На каждого жителя Бурятии приходится почти полмиллиона долгов
Республика заняла 68-е место по уровню закредитованности населения
РИА «Новости» составило рейтинг регионов по уровню закредитованности населения. Бурятия заняла 68 место среди 89 регионов.
Исследование проводилось по двум основным показателям: соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты (в процентах) и объём задолженности перед банками на одного жителя (в тысячах рублей).
Как отмечают составители рейтинга, средний уровень закредитованности россиян ощутимо вырос и на начало 2024 года составил 57,1 процента.
Больше всего денег должны банкам жители Тувы (149,4 процента) с долговой нагрузкой 892 тыс. рублей на одного человека. А также жители Калмыкии (133,9 процента) с долговой нагрузкой 569 тыс. рублей на одного человека.
Меньше всех кредитов берут в Ингушетии (14,9 процента) с задолженностью 56 тыс. рублей на человека, и в Крыму (29,5 процента) с задолженностью 143,9 тысяч рублей. Также небольшая закредитованность у жителей Чечни и Дагестана. Там в среднем долговая нагрузка на одного человека составляет 118 тыс. рублей.
В Бурятии соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2024 года составило 74,2 процента. Задолженность по кредитам на одного жителя Бурятии составила 477 тысяч рублей.
Фото: «Номер один», инфоргафика РИА Новости
Исследование проводилось по двум основным показателям: соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты (в процентах) и объём задолженности перед банками на одного жителя (в тысячах рублей).
Как отмечают составители рейтинга, средний уровень закредитованности россиян ощутимо вырос и на начало 2024 года составил 57,1 процента.
Больше всего денег должны банкам жители Тувы (149,4 процента) с долговой нагрузкой 892 тыс. рублей на одного человека. А также жители Калмыкии (133,9 процента) с долговой нагрузкой 569 тыс. рублей на одного человека.
Меньше всех кредитов берут в Ингушетии (14,9 процента) с задолженностью 56 тыс. рублей на человека, и в Крыму (29,5 процента) с задолженностью 143,9 тысяч рублей. Также небольшая закредитованность у жителей Чечни и Дагестана. Там в среднем долговая нагрузка на одного человека составляет 118 тыс. рублей.
В Бурятии соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2024 года составило 74,2 процента. Задолженность по кредитам на одного жителя Бурятии составила 477 тысяч рублей.
Иркутская область занимает 35 место в этом рейтинге (64,4 процента), а Забайкальский край – 37 место (64,9 процента). Задолженность на одного жителя там также составляет в среднем от 466 до 489 тысяч рублей.
Фото: «Номер один», инфоргафика РИА Новости