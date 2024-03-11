Общество 11.03.2024 в 17:11

На каждого жителя Бурятии приходится почти полмиллиона долгов

Республика заняла 68-е место по уровню закредитованности населения
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
На каждого жителя Бурятии приходится почти полмиллиона долгов
РИА «Новости» составило рейтинг регионов по уровню закредитованности населения. Бурятия заняла 68 место среди 89 регионов.

Исследование проводилось по двум основным показателям: соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты (в процентах) и объём задолженности перед банками на одного жителя (в тысячах рублей).

Как отмечают составители рейтинга, средний уровень закредитованности россиян ощутимо вырос и на начало 2024 года составил 57,1 процента.

Больше всего денег должны банкам жители Тувы (149,4 процента) с долговой нагрузкой 892 тыс. рублей на одного человека. А также жители Калмыкии (133,9 процента) с долговой нагрузкой 569 тыс. рублей на одного человека.

Меньше всех кредитов берут в Ингушетии (14,9 процента) с задолженностью 56 тыс. рублей на человека, и в Крыму (29,5 процента) с задолженностью 143,9 тысяч рублей. Также небольшая закредитованность у жителей Чечни и Дагестана. Там в среднем долговая нагрузка на одного человека составляет 118 тыс. рублей.

В Бурятии соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2024 года составило 74,2 процента. Задолженность по кредитам на одного жителя Бурятии составила 477 тысяч рублей.

Иркутская область занимает 35 место в этом рейтинге (64,4 процента), а Забайкальский край – 37 место (64,9 процента). Задолженность на одного жителя там также составляет в среднем от 466 до 489 тысяч рублей.


Фото: «Номер один», инфоргафика РИА Новости
Теги
долги кредиты

Все новости

В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Масленицу
11.03.2024 в 17:57
Обращение жителя Бурятии собрало около 100 тысяч просмотров
11.03.2024 в 17:39
Для жителей Бурятии заработает горячая линия по правам человека
11.03.2024 в 17:23
На каждого жителя Бурятии приходится почти полмиллиона долгов
11.03.2024 в 17:11
В двух микрорайонах Улан-Удэ пройдет рейд по собакам
11.03.2024 в 17:04
В Улан-Удэ ТГК-14 оштрафовали за недогрев горячей воды
11.03.2024 в 16:33
Жители Улан-Удэ уверены в необходимости высшего образования
11.03.2024 в 16:17
Ушуисты из Бурятии отличились на международном турнире в Москве
11.03.2024 в 16:07
ТОСы Улан-Удэ устроят для горожан ярмарку сувениров
11.03.2024 в 15:46
В районах Бурятии новые автобусы начали выходить на маршруты
11.03.2024 в 15:28
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Масленицу
Гостей праздника ждут народные гуляния, концерт, игры и конкурсы
11.03.2024 в 17:57
Обращение жителя Бурятии собрало около 100 тысяч просмотров
Ветеран боевых действий призвал мужчин прийти на избирательные участки
11.03.2024 в 17:39
Для жителей Бурятии заработает горячая линия по правам человека
Звонки будут приниматься в период выборов с 15 по 17 марта
11.03.2024 в 17:23
В двух микрорайонах Улан-Удэ пройдет рейд по собакам
Жители также смогут поставить своим питомцам бесплатную прививку от бешенства
11.03.2024 в 17:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru