Для жителей Бурятии заработает горячая линия по правам человека

- Для жителей Бурятии заработает «Горячая линия» по соблюдению прав граждан в период выборов президента Российской Федерации, - сообщил аппарат уполномоченного по правам человека в РБ.Позвонить на «горячую линию» можно в период подготовки и проведения голосования с 15 по 17 марта по телефонам: +7 (3012) 21-46-45, +7 (3012) 21-34-43.Звонки принимаются с 09:00 до 16:30 по местному времени (перерыв с 12.00 до 13.00).