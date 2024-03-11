Обращение жителя Бурятии собрало около 100 тысяч просмотров

«Ребята, мужики. Если вы не взяли автомат в руки, возьмите хоть ручку и просто поставьте галочку. Чтобы не было стыдно тем, кто здесь, не в окопах. Приходите, надо проголосовать, чтобы поддержать наших ребят. Они увидят единство, что Россия одна. И все болеют за это, верят в свое государство», - сказал в обращении Дмитрий Ирхеев.









Ветеран боевых действий, инвалид 3-й группы Дмитрий Ирхеев, работающий учителем в школе в поселке Аршан, записал видеообращение к мужчинам. Ролик вчера, 10 марта, распространил вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7».На данный момент ролик собрал уже около 100 тысяч просмотров среди жителей Бурятии. Обращение земляка граждане поддерживают.«Точно сказал, задело...». «Взбодрил... Без вариантов, если не автомат, так хотя бы ручку в руки надо взять». «Так и есть. Ребята за ленточкой верят в нас. Не подведем», - пишут в комментариях.Фото и видео: «Тунка-инфо.24/7»