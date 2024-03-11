Общество 11.03.2024 в 17:39

Обращение жителя Бурятии собрало около 100 тысяч просмотров

Ветеран боевых действий призвал мужчин прийти на избирательные участки
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Текст: Иван Иванов
Обращение жителя Бурятии собрало около 100 тысяч просмотров
Ветеран боевых действий, инвалид 3-й группы Дмитрий Ирхеев, работающий учителем в школе в поселке Аршан, записал видеообращение к мужчинам. Ролик вчера, 10 марта, распространил вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7».

«Ребята, мужики. Если вы не взяли автомат в руки, возьмите хоть ручку и просто поставьте галочку. Чтобы не было стыдно тем, кто здесь, не в окопах. Приходите, надо проголосовать, чтобы поддержать наших ребят. Они увидят единство, что Россия одна. И все болеют за это, верят в свое государство», - сказал в обращении Дмитрий Ирхеев.



На данный момент ролик собрал уже около 100 тысяч просмотров среди жителей Бурятии. Обращение земляка граждане поддерживают.

«Точно сказал, задело...». «Взбодрил... Без вариантов, если не автомат, так хотя бы ручку в руки надо взять». «Так и есть. Ребята за ленточкой верят в нас. Не подведем», - пишут в комментариях.

Фото и видео: «Тунка-инфо.24/7»

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