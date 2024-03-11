Общество 11.03.2024 в 17:57

В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Масленицу

Гостей праздника ждут народные гуляния, концерт, игры и конкурсы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Масленицу
В ближайшее воскресенье жителей Улан-Удэ приглашают отпраздновать Масленицу в Этнографическом музее на Верхней Берёзовке. Большой праздник под названием «Семейная Масленица – 2024» (0+) пройдёт 17 марта с 13.00 до 17.00.

Гости увидят оригинальную театрализованную постановку от студентов колледжа искусств им. П. И. Чайковского, которая расскажет о древних обычаях и традициях празднования Масленицы. Масленица символизирует проводы зимы и наступление весны.

На главной сцене выступят творческие коллективы города и республики - ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир» (Улан-Удэ, ВСГИК), ансамбль песни и танца «Байкальские самоцветы» (Улан-Удэ, БГУ), фольклорный ансамбль казачьей песни «Воля» (Гусиноозерск) и многие другие.

Также для гостей праздника будут работать интерактивные площадки, такие как «Семейные забавы», «Девичьи затеи», «Молодецкие потехи», «Детские услады», чайный буфет «Самовар». В буфете можно будет увидеть выставку самоваров из фондов Этнографического музея и продегустировать чай. Для детей артисты Русдрама подготовили театральную постановку и разные игры.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Минкульт Бурятии

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