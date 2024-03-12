Общество 12.03.2024 в 09:02

Полицейские Бурятии вернулись из командировки на Кавказ

Им на смену направился новый отряд правоохранителей
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Текст: Андрей Константинов
Полицейские Бурятии вернулись из командировки на Кавказ
10 марта в МВД Бурятии встретили сотрудников полиции, прибывших из длительной служебной командировки на родину. С сентября 2023 года они несли службу по охране конституционного порядка и безопасности граждан на Северном Кавказе.

Сводный отряд встретили руководство регионального МВД, ветераны, представители органов власти республики, родные и близкие сотрудников.

Обращаясь к сотрудникам, министр внутренних дел Олег Кудинов поблагодарил каждого за безупречное исполнение служебного долга, профессионализм и преданность службе. Министр отметил, что полицейские в составе сводного отряда достойно выполнили все поставленные задачи.

За достижение высоких результатов в период командировки отличившимся сотрудникам вручены медали МВД России и Почетные грамоты Народного Хурала Бурятии.

На смену прибывшим полицейским отправился сводный отряд сотрудников МВД Бурятии. Следующие полгода они будут оказывать содействие коллегам из местных территориальных органов внутренних дел, поддерживая правопорядок на вверенной территории.

Фото: МВД Бурятии

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