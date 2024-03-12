В Улан-Удэ студенты помогают семьям участников СВО

Студенты Технологического колледжа Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) оказывают помощь семьям участников СВО. В этот раз волонтеры пришли на помощь жительнице Галине Нимаевне. Они разобрали ее старый забор и распилили его на дрова. Добровольцы тщательно очистили двор, убрали гвозди и собрали обрезки досок.

«Галина Нимаевна выразила свою благодарность за оказанную поддержку. Она отметила, что без помощи студентов было бы очень тяжело справиться с работой по обустройству двора»,

- рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Технологического колледжа ВСГУТУ Ольга Ситникова.



Как рассказали в пресс-службе учебного заведения, студенты, в свою очередь, подчеркнули, что рады помочь семьям участников СВО. Они призвали всех желающих стать волонтерами, чтобы совместными усилиями делать добро и поддерживать тех, кто нуждается в помощи.

Отметим, во ВСГУТУ работает университетский Штаб #МЫВМЕСТЕ. Его волонтеры принимают и обрабатывают заявки для выполнения адресной бытовой помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан, которые поступают как напрямую от нуждающихся, так и при содействии Администрации города Улан-Удэ. Также они оказывают психологические и юридические консультации, помогают в решении вопросов социальной адаптации и получения государственной поддержки. Кроме того, штаб осуществляет сбор гуманитарной помощи для участников СВО.







Фото: пресс-служба ВСГУТУ