Общество 12.03.2024 в 09:44

В Улан-Удэ прошел форум женщин Бурятии

Обсуждались поддержка материнства и детства, институт семьи, воспитание патриотизма
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прошел форум женщин Бурятии
Республиканский форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию» собрал 11 марта на дискуссионных площадках в Улан-Удэ женщин со всех районов Бурятии. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, форум проводится в рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Старт мероприятию был дан 5 марта на международной выставке-форуме «Россия», после чего региональные форумы стартовали во всех субъектах Дальнего Востока.  

11 марта в рамках пленарного заседания, состоявшегося в театре оперы и балета в Улан-Удэ, глава Бурятии Алексей Цыденов выступил перед участницами форума с приветственным словом.

- Всё, что в стране делается, это делается совместно, невозможно подвинуть то, что делает мужчина, то, что делает женщина. Сегодня два самых ответственных направления экономику и социальная сферу в республиканском правительстве ведут женщины, сегодня даже в строительной отрасли женщины и на руководящих постах и на стройплощадках. При этом, вы и дома еще, и мать, и жена, и понятно, что семейные обязанности в большей степени ложатся на женщин. Дорогие женщины, вы наша опора и мягкая сила, дерзайте, а мы – мужчины вас во всем поддержим, - сказал Алексей Цыденов.

Руководитель общественной организации «Женщины Бурятии» Анна Скосырская рассказала о работе женских общественных объединений. Она подчеркнула, что приоритеты деятельности женщин в Бурятии и отделения Союза Женщин России в Бурятии остаются неизменны – это крепкая семья, стабильное государство, роль женщины в современном обществе, в решении социальных проблем, участие в выполнении национальных проектов и программа стратегии развития программы материнства и детства до 2030 года.

- Последние два года мы еще активнее занимаемся благотворительностью. Благодаря совместным усилиям всех женщин и многих неравнодушных людей удалось собрать значительную партию гуманитарных вещей - более 50 тонн для солдат на СВО. Собрано и отправлено на передовую большое количество маскировочных сетей, носков, футболок, продуктов питания, новогодних подарков, писем от детей и студентов. Для госпиталей собраны одеяла и медикаменты. И продолжаем по сей день это делать, - отметила руководитель «Женщин Бурятии».

В течение дня также на разных площадках города прошли дискуссионные панели, где выступили руководители региональных общественных и волонтерских организаций, бизнес-структур, лидеры общественного мнения в различных сферах. В центре внимания форума - возможности и проблемы женщин в современном мире, поддержка материнства и детства, института семьи, воспитание патриотизма. Так, в администрации Улан-Удэ участницы форума обсудили вопросы семейно-демографической политики, в Народном Хурале была организована дискуссионная площадка: «Здоровая женщина – здоровое будущее», в Национальной библиотеке обсуждалась тема культуры в межнациональных, семейных отношениях и сохранение традиций. В правительстве РБ прошла дискуссия на тему «Патриотическое воспитание подрастающего поколения через любовь к семье и к малой родине».

Сегодня, 12 марта, во Владивостоке стартует окружной женский форум «Разговоры о важном для взрослых: женский взгляд». В мероприятии примут участие около 400 представителей всех регионов ДФО. Бурятию на форуме представляют специалисты минсоцзащиты. Участники обсудят возможности построения успешной карьеры на Дальнем Востоке, роль женщины в законотворчестве, социально-экономическом развитии страны и другие актуальные темы.

Перед участниками выступят радио- и телеведущая, журналистка Юлия Барановская; исполнительный директор МИА «Россия сегодня», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский; сенатор, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Дарья Лантратова; герой СВО и другие спикеры.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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