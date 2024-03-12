Общество 12.03.2024 в 09:57
Осужденные жители Бурятии сыграли в «Имаджинариум»
В исправительной колонии провели вечер настольных игр
Текст: Евгения Гармаева
Среди осужденных исправительной колонии №8 УФСИН России по Республике Бурятия провели вечер настольных игр, в рамках которого участники смогли поиграть в «Имаджинариум. Добро».
Как сообщает пресс-служба ведомства, игра считается особенной, потому что она создавалась, в первую очередь, руками тяжелобольных детей, детей из детских домов и интернатов.
По правилам игры участник загадывает ассоциацию, связанную с рисунком на карте, а остальные игроки должны из своих карт выбрать ту, которая больше всего подходит под названную ассоциацию. Игра развивает воображение, осознание и мышление.
Фото: Номер один
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