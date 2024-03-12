Общество 12.03.2024 в 09:57

Осужденные жители Бурятии сыграли в «Имаджинариум»

В исправительной колонии провели вечер настольных игр
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Текст: Евгения Гармаева
Осужденные жители Бурятии сыграли в «Имаджинариум»

Среди осужденных исправительной колонии №8 УФСИН России по Республике Бурятия провели вечер настольных игр, в рамках которого участники смогли поиграть в «Имаджинариум. Добро».

Как сообщает пресс-служба ведомства, игра считается особенной, потому что она создавалась, в первую очередь, руками тяжелобольных детей, детей из детских домов и интернатов.

По правилам игры участник загадывает ассоциацию, связанную с рисунком на карте, а остальные игроки должны из своих карт выбрать ту, которая больше всего подходит под названную ассоциацию. Игра развивает воображение, осознание и мышление.


Фото: Номер один

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