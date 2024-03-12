Общество 12.03.2024 в 09:58

Школьники Бурятии повысят финансовую грамотность

С 1 по 31 марта для них пройдет олимпиада
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьники Бурятии повысят финансовую грамотность
Любой школьник Бурятии сможет проверить свои знания по финансовой грамотности и предпринимательству. Для учащихся с 1 по 9 классы на онлайн-платформе Учи.ру проводится соответствующая олимпиада, сообщили в минобрнауки Бурятии.

Проверить свои знания школьники смогут с 1 по 31 марта. В ходе выполнения заданий олимпиады дети познакомятся с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности.

«Участие в олимпиаде поможет развить важные навыки, такие как: планирование бюджета, критическое мышление, разумный подход к риску, лидерские качества и многое другое. Также многие задания связаны с темой предпринимательства. На выполнение всех заданий даётся один час», - отмечают в министерстве.

По итогам участия в олимпиаде школьники получат специальные призы, а педагоги активных классов – благодарственные письма.

Ссылка на регистрацию для участия в олимпиаде. https://finance.uchi.ru/

Для справки

Учи.ру (UCHi.RU) — крупнейшая российская образовательная онлайн-платформа, на которой более 12 млн. учеников 1–11 классов изучают школьные предметы в интерактивной форме по индивидуальной траектории, готовятся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, участвуют в олимпиадах. Все задания на сайте соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС).

Фото: минобрнауки Бурятии

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