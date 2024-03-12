Прокуратура Бурятии защитила права предпринимателей

Прокуратура республики рассказала о мерах защиты бизнеса, предпринятых в Бурятии в прошлом году.- В истёкшем году для устранения 1186 нарушений закона о правах предпринимателей, принято 640 актов прокурорского реагирования, 215 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Сократили число внеплановых проверок почти на 80 процентов, - сообщили в прокуратуре Бурятии.Кроме того, прокурорами инициировано изменение ряда нормативных правовых актов, затрагивающих права предпринимателей – упрощены многие процедуры и регламенты.По постановлениям прокуроров Октябрьского района Улан-Удэ, Заиграевского, Еравнинского районов энергетическая компания Бурятии привлечена к административной ответственности в виде штрафов, два предпринимателя присоединены к электросетям.Также благодаря принятым мерам погашено свыше полумиллиарда рублей задолженности перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.Фото: «Номер один»