Общество 12.03.2024 в 12:11

На Госуслугах появится раздел о льготах для участников СВО

Он должен заработать до 1 мая этого года
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Текст: Служба информации "Номер один"
На Госуслугах появится раздел о льготах для участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать на портале Госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников СВО, сообщается на сайте Кремля.

«При участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», — написано в перечне поручений.

Заработать раздел должен с 1 мая 2024 года.

Напомним, сейчас информацию о всех мерах поддержки для участников СВО и их семей можно узнать в региональных филиалах фонда «Защитники Отечества».

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии находится по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.61а.

Фото: «Номер один»
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