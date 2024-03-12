На Госуслугах появится раздел о льготах для участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать на портале Госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников СВО, сообщается на сайте Кремля.«При участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», — написано в перечне поручений.Заработать раздел должен с 1 мая 2024 года.Напомним, сейчас информацию о всех мерах поддержки для участников СВО и их семей можно узнать в региональных филиалах фонда «Защитники Отечества».Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии находится по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д.61а.Фото: «Номер один»