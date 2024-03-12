В Улан-Удэ вышли на линию трамваи «Богатыри»

В столице Бурятии 12 марта вышли в работу два трамвая марки «Богатырь». Большие и вместительные трамваи сегодня будут курсировать по маршрутам №7 и №8, а с 13 марта - по маршрутам №1 и №2 по рабочим дням. Первые пассажиры уже успели прокатиться на «Богатырях».

Так, длина вагона этих трамваев составляет 19,5 метров. Всего «Богатыри» могут за раз перевозить 193 пассажиров – для сравнения, «Львенок» вмещает 155 пассажиров.







В основном посадочные места расположены в передней части вагонов. Как правило, передней частью чаще пользуются пожилые люди и женщины с детьми, поэтому там больше посадочных мест. В задней части трамваев «десантное» расположение мест и широкое пространство для стоячих мест. Как и во «Львенке», в «Богатыре» есть места для перевозки маломобильных групп, чего нет, на старых вагонах.

Есть специальная откидная аппарель. Большие накопительные площадки в средней части вагона позволяют разместить также детские коляски. В «Богатыре» также появилось специальное крепление для перевозки велосипедов.







Для удобства входа и выхода в вагон увеличено количество двухстворчатых дверей по сравнению с «Львенком» у «Богатыря» 3 двухстворчатых двери и одна одностворчатая. Также в трамвае 6 информационных табло.







Напомним, ранее в ходе рабочего визита в Улан-Удэ МУП «Управление трамвая» посетил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Он оценил новых «Богатырей» вместе с мэром города Игорем Шутенковым.



Фото: Номер один