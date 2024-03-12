В Закаменском районе Бурятии отремонтируют дорогу

В Закаменском районе Бурятии продолжится ремонт региональной дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией, который начался два года назад. В этом году запланирован ремонт нового участка протяжённостью 22 километра, сообщил минтранс Бурятии.Участок начинается за селом Бургуй и заканчивается на отвороте в Цакир (250-260 км). Соседний участок до перевала Юхта (260-270 км) планируют ввести в эксплуатацию в этом году. А прилегающий участок от 250 до 260 км – в 2025 году.Трасса Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией имеет большое значение для местного населения. Она связывает Закаменский, Джидинский, Селенгинский районы со столицей Бурятии.В ходе ремонта предусмотрены устройство дорожной одежды, укладка и ремонт водопропускных труб, укрепление обочин и откосов, устройство барьерного ограждения, а также асфальтобетонного покрытия. Одновременно на участке с 260 по 272 км ремонтируют два железобетонных моста – через суходол и реку Ухту.«В настоящее время на подъезде к городу Закаменск уже отремонтировано 14 километров автодороги Гусиноозерск – Петропавловка - Закаменск-граница с Монголией с 272 по 286 км. Будут продолжены работы и на участке с 0 по 30 км. К сожалению, контракт на ремонт этого объекта с подрядчиком, не выполняющим сроки и технологии ремонта, расторгнут, но объект уже находится в новых торгах. Также планируется начать ремонт участка дороги с 30 по 60 км», - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Ремонтные работы начнутся со стартом строительного сезона.Фото: Минтранс Бурятии