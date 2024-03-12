Общество 12.03.2024 в 13:30

В Бурятии мужчина прогулял деньги, которые ему выделили на открытие СТО

Мужчина ранее был неоднократно судим
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии мужчина прогулял деньги, которые ему выделили на открытие СТО

В Северобайкальске следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении 34-летнего местного жителя.

«Установлено, что мужчина в местном отделе соцзащиты населения заключил социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности. Горожанин планировал открыть станцию техобслуживания, где бы занимался установкой охранных сигнализаций на автомобили, для чего разработал и предоставил бизнес-план. Проект органами соцзащиты был одобрен, местный житель зарегистрирован в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя, после чего в середине октября 2023 года на реализацию бизнес-плана ему выданы 350 тысяч рублей»,

- сообщили в МВД Бурятии.

Однако полученные средства гражданин потратил не по назначению. В действительности, он и не имел намерения открывать ИП. На бюджетные деньги мужчина покупал спиртное, продукты питания, одежду, приобрел дрова, оплатил кредиты и имеющиеся административные штрафы. Обман вскрылся, когда подозреваемый не смог предоставить отчетные документы об освоении выданных средств.

В противоправном деянии злоумышленник признался. Отметим, он был неоднократно судим. Последний раз – за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Ранее подрабатывал на СТО.

На сегодняшний день ведется следствие.


Фото: Номер один

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мошенничество Северобайкальск

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