Общество 12.03.2024 в 13:39

В Улан-Удэ к борьбе с мошенниками привлекли картонных полицейских

Муляжи стражей порядка появились возле мест концентрации банкоматов
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ к борьбе с мошенниками привлекли картонных полицейских
МВД Бурятии установило в крупных торговых центрах Улан-Удэ стойки с картонными фигурами, изображающими полицейских. Там же размещается памятка для жителей как не стать жертвами телефонных мошенников и телефоны дежурных служб.

По мнению правоохранителей, наглядная агитация позволит уменьшить число потенциальных жертв аферистов.

Как сообщил «Номер один» замначальника оперативно-сыскного отдела Управления МВД по Улан-Удэ Эрдэни Халтанов, манекены размещены в районе наибольшей концентрации банкоматов, откуда граждане нередко снимают деньги, чтобы перевести их мошенникам на так называемый «безопасный счет».

- Обычно граждане находятся под сильным психологическим воздействиям преступников (часто представляющихся сотрудниками банков) и не отдают отчета в своих действиях, пытаясь перевести свои деньги на «безопасный счет», в реальности - на счета мошенников, - сообщил он.

По словам сотрудника полиции, «никто вам из банка по проблемным вопросам, связанным с переводами, никогда звонить не будет, все подобные вопросы решаются в ближайшем офисе банка только при личной встрече».

Напомним, по данным правоохранителей, в 2023 году жители республики перевели мошенникам почти 700 миллионов рублей.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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