В Улан-Удэ к борьбе с мошенниками привлекли картонных полицейских

МВД Бурятии установило в крупных торговых центрах Улан-Удэ стойки с картонными фигурами, изображающими полицейских. Там же размещается памятка для жителей как не стать жертвами телефонных мошенников и телефоны дежурных служб.По мнению правоохранителей, наглядная агитация позволит уменьшить число потенциальных жертв аферистов.Как сообщил «Номер один» замначальника оперативно-сыскного отдела Управления МВД по Улан-Удэ Эрдэни Халтанов, манекены размещены в районе наибольшей концентрации банкоматов, откуда граждане нередко снимают деньги, чтобы перевести их мошенникам на так называемый «безопасный счет».- Обычно граждане находятся под сильным психологическим воздействиям преступников (часто представляющихся сотрудниками банков) и не отдают отчета в своих действиях, пытаясь перевести свои деньги на «безопасный счет», в реальности - на счета мошенников, - сообщил он.По словам сотрудника полиции, «никто вам из банка по проблемным вопросам, связанным с переводами, никогда звонить не будет, все подобные вопросы решаются в ближайшем офисе банка только при личной встрече».Напомним, по данным правоохранителей, в 2023 году жители республики перевели мошенникам почти 700 миллионов рублей.Фото: «Номер один»