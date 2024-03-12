В Бурятии проведут ремонт на шишкосушилке

В нашем регионе лесники формируют запас семян лесных растений при помощи специального раритетного агрегата – шишкосушилки. Ее построили в 1967 году. Несмотря на полувековой стаж, единственная во всей республике машина работает и обеспечивает всю Бурятию посевным материалом.

Ежегодно на шишкосушилке обрабатывается 40 тонн шишек, из них получается 400 кг семян сосны. Семена сосновых шишек используют для восстановления лесов.

Каждый год, прежде чем запустить процесс сушки, мы проводим ремонтные работы. Оборудование не новое и всему этому механизму требуется обновление, как и фасаду самого здания,



- поделился Владимир Бакиров, руководитель АУ РБ «Лесресурс».



На эти цели из республиканского бюджета АУ РБ «Лесресурс» получит более 6 миллионов рублей. Ремонт будет произведен в этом году.





Фото: РАЛХ