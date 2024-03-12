Общество 12.03.2024 в 13:48

Россия стала вторым по величине импортером Монголии

Первое место уверенно удерживает Китай
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
Россия стала вторым по величине импортером Монголии
Доля российской продукции и товаров в монгольском импорте составила более 28% по итогам двух первых месяцев 2024 года, что делает РФ вторым по величине после КНР импортером Монголии. Об этом сообщило главное управление таможни страны.

«За первые два месяца текущего года Монголия импортировала товаров и сырья на сумму $1595,9 млн, что на 33,2% больше чем за аналогичный период 2023 года. Наша страна импортировала товары из 119 стран. Из них на долю Китая приходилось 34,3%, России 28,4% и Японии 12,4%», – привело данные таможенное ведомство.

Почти 95% торговли между РФ и Монголией приходится на экспорт российских товаров. Среди них большая часть приходится на бензин и дизельное топливо, аммиачные удобрения. Осенью 2023 года на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила о том, что в 2023 году Россия нарастила поставки сельхозпродукции в Монголию: злаков в семь раз, кормов для животных в 2,5 раза.

Фото: «Номер один»

Теги
Монголия

Все новости

В Бурятии разыскивается 14-летняя девушка с татуировкой на пальце
12.03.2024 в 14:47
В Бурятии открылось первое модернизированное почтовое отделение с услугами МФЦ
12.03.2024 в 14:32
Бурятия принимает участие в форуме «Разговоры о важном для взрослых: женский взгляд»
12.03.2024 в 14:23
Фермеров Бурятии научат писать гранты
12.03.2024 в 14:10
Россия стала вторым по величине импортером Монголии
12.03.2024 в 13:48
В Бурятии проведут ремонт на шишкосушилке
12.03.2024 в 13:48
В Улан-Удэ к борьбе с мошенниками привлекли картонных полицейских
12.03.2024 в 13:39
В Бурятии мужчина прогулял деньги, которые ему выделили на открытие СТО
12.03.2024 в 13:30
В Закаменском районе Бурятии отремонтируют дорогу
12.03.2024 в 13:26
В Улан-Удэ двое мужчин осуждены за неповиновение сотруднику полиции
12.03.2024 в 12:44
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Бурятии открылось первое модернизированное почтовое отделение с услугами МФЦ
Всего планируется открыть 32 таких отделения в районах республики
12.03.2024 в 14:32
Бурятия принимает участие в форуме «Разговоры о важном для взрослых: женский взгляд»
Мероприятие собрало около 400 женщин из всех регионов ДФО
12.03.2024 в 14:23
Фермеров Бурятии научат писать гранты
13 марта для них пройдут обучающие семинары по грантовой поддержке
12.03.2024 в 14:10
В Бурятии проведут ремонт на шишкосушилке
Семена сосновых шишек нужны для восстановления лесов республики
12.03.2024 в 13:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru