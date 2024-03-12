Россия стала вторым по величине импортером Монголии

Доля российской продукции и товаров в монгольском импорте составила более 28% по итогам двух первых месяцев 2024 года, что делает РФ вторым по величине после КНР импортером Монголии. Об этом сообщило главное управление таможни страны.«За первые два месяца текущего года Монголия импортировала товаров и сырья на сумму $1595,9 млн, что на 33,2% больше чем за аналогичный период 2023 года. Наша страна импортировала товары из 119 стран. Из них на долю Китая приходилось 34,3%, России 28,4% и Японии 12,4%», – привело данные таможенное ведомство.Почти 95% торговли между РФ и Монголией приходится на экспорт российских товаров. Среди них большая часть приходится на бензин и дизельное топливо, аммиачные удобрения. Осенью 2023 года на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила о том, что в 2023 году Россия нарастила поставки сельхозпродукции в Монголию: злаков в семь раз, кормов для животных в 2,5 раза.Фото: «Номер один»