Общество 12.03.2024 в 14:10

Фермеров Бурятии научат писать гранты

13 марта для них пройдут обучающие семинары по грантовой поддержке
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фермеров Бурятии научат писать гранты
В Бурятии 13 марта пройдёт серия обучающих семинаров по грантовой поддержке для сельхозпредпринимателей. В них примут участие представители из 19 районов республики.

На семинарах фермеры узнают, как принять участие в грантовых конкурсах «Агростартап», «Семейная ферма» и получить субсидию на развитие материально-технической базы.

Обучение проведут сотрудники Информационно-методического центра - центра компетенций минсельзпрода Бурятии. На семинарах фермеры смогут узнать всю необходимую информацию по грантовой поддержке в сельском хозяйстве.

- Мы проводим два семинара, на котором планируем подробно ознакомить фермеров со всеми условиями конкурсов. Для того, чтобы уверенно подойти к защите своего бизнес-проекта, необходимо грамотно рассчитать свои возможности, учесть технические характеристики своего хозяйства и отобразить это всё в бизнес-плане. Также необходимо собрать определенный перечень документов и продумать стратегию развития хозяйства на ближайшие 5 лет. Об этом и многом другом фермерам расскажут специалисты ГБУ «ИМЦ», - прокомментировали в минсельхозе Бурятии.

Семинары пройдут дистанционно 13 марта в два этапа на платформе российского сервиса «Контур.Толк». Более подробная информация на сайте ведомства.

Фото: «Номер один»

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сельское хозяйство

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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

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