Фермеров Бурятии научат писать гранты

В Бурятии 13 марта пройдёт серия обучающих семинаров по грантовой поддержке для сельхозпредпринимателей. В них примут участие представители из 19 районов республики.На семинарах фермеры узнают, как принять участие в грантовых конкурсах «Агростартап», «Семейная ферма» и получить субсидию на развитие материально-технической базы.Обучение проведут сотрудники Информационно-методического центра - центра компетенций минсельзпрода Бурятии. На семинарах фермеры смогут узнать всю необходимую информацию по грантовой поддержке в сельском хозяйстве.- Мы проводим два семинара, на котором планируем подробно ознакомить фермеров со всеми условиями конкурсов. Для того, чтобы уверенно подойти к защите своего бизнес-проекта, необходимо грамотно рассчитать свои возможности, учесть технические характеристики своего хозяйства и отобразить это всё в бизнес-плане. Также необходимо собрать определенный перечень документов и продумать стратегию развития хозяйства на ближайшие 5 лет. Об этом и многом другом фермерам расскажут специалисты ГБУ «ИМЦ», - прокомментировали в минсельхозе Бурятии.Семинары пройдут дистанционно 13 марта в два этапа на платформе российского сервиса «Контур.Толк». Более подробная информация на сайте ведомства.Фото: «Номер один»