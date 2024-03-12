Бурятия принимает участие в форуме «Разговоры о важном для взрослых: женский взгляд»

12 марта во Владивостоке стартовал первый окружной форум «Разговоры о важном для взрослых: женский взгляд». Бурятию представляют общественники, представители социального бизнеса. Форум приурочен к Году семьи, объявленному президентом России.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, форум продлится два дня, в течение которых пройдут лекции, обсуждения, встречи и обмен опытом. 12 марта на одной площадке выступят руководители региональных общественных и волонтерских организаций, бизнес-структур, лидеры общественного мнения. В центре внимания – возможности и проблемы женщин в современном мире, поддержка материнства и детства, института семьи, воспитание патриотизма.– Большой акцент на роли женщины в разных сферах и возможностях реализации её навыков в работе, семье, политике и общественной деятельности. Особое внимание участники форума уделят воспитанию подрастающего поколения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также участники форума обсудят вопросы специальной военной операции, практического участия женщин в поддержке участников СВО, – отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.Перед участниками выступят радио- и телеведущая, журналистка Юлия Барановская, исполнительный директор МИА «Россия сегодня», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и другие спикеры. Они обсудят возможности построения успешной карьеры на Дальнем Востоке, роль женщины в законотворчестве, социально-экономическом развитии страны и другие актуальные темы.В мероприятии принимают участие около 400 представителей всех регионов Дальневосточного федерального округа. На Дальнем Востоке вопросам семьи и женщин уделяется особое внимание. Программы льготной ипотеки, «Дальневосточный гектар», «1000 дворов» и другие запущены по инициативе вице-премьера правительства России – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и поддержаны президентом Владимиром Путиным.Организаторы форума – аппарат полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России и НКО «Фонд развития социальных инициатив».Фото: пресс-служба правительства Бурятии