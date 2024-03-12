Социальный фонд в Бурятии будет принимать граждан в выходной день

В Бурятии в клиентских службах регионального отделения Социального фонда России ввели дополнительный день приёма граждан.- Начиная с марта специалисты будут принимать граждан в дополнительный день, каждую последнюю субботу месяца. Первым дополнительным днем приёма станет 30 марта, - сообщили в региональном отделении фонда.В дополнительный день приёма клиентские службы будут работать:- c 08:30 до 12:00 в районах республики;- с 08:30 до 14:30 в Улан-Удэ по адресу ул. Коммунистическая, д. 45А и ул. Жердева, д. 2А.В клиентской службе по адресу Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 35 дополнительный день приёма граждан не вводится.Фото: Отделение Социального фонда в Бурятии