Общество 12.03.2024 в 15:30

Социальный фонд в Бурятии будет принимать граждан в выходной день

Это будет каждая последняя суббота месяца
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Текст: Служба информации "Номер один"
Социальный фонд в Бурятии будет принимать граждан в выходной день
В Бурятии в клиентских службах регионального отделения Социального фонда России ввели дополнительный день приёма граждан.

- Начиная с марта специалисты будут принимать граждан в дополнительный день, каждую последнюю субботу месяца. Первым дополнительным днем приёма станет 30 марта, - сообщили в региональном отделении фонда.

В дополнительный день приёма клиентские службы будут работать:

- c 08:30 до 12:00 в районах республики;

- с 08:30 до 14:30 в Улан-Удэ по адресу ул. Коммунистическая, д. 45А и ул. Жердева, д. 2А.

В клиентской службе по адресу Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 35 дополнительный день приёма граждан не вводится.

Фото: Отделение Социального фонда в Бурятии

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