Общество 12.03.2024 в 15:46
В улан-удэнских школах пройдут масленичные фестивали
Гостей ждут конкурсы, игры, мастер-классы, ярмарки, красочные номера
16 марта во всех школах Советского района Улан-Удэ, где будут работать избирательные участки по выборам президента России, пройдут творческие фестивали «Масленица идет, за собой весну ведет!» (0+).
Гостей праздника ждут интересные конкурсы, игры, мастер-классы, ярмарки, красочные номера и многое другое.
Масленица - это традиционный русский праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом. В это время люди устраивают гуляния, пекут блины и провожают зиму.
Список школ, где будет проводиться масленичный фестиваль:
-Школа №9, ул. Тарбагатайская, 49
-Школа №1, ул. Куйбышева, 40
-Школа №4, ул. Смолина,14
-Лингвистическая гимназия №3, ул. Советская, 43
-Школа №2, ул. Сухэ-Батора, 5
-Гимназия №33, ул. Партизанская, 30
-Школа №44, ул. Новая, 44
-Школа №44, мкрн Заречный, ул. Толстихина, 2Б
-Школа №37, мкрн Аэропорт, 3
-Школа №54, мкрн Солдатский, ул. Талалихина, 62
-Школа №58, ул. Дивизионная, 3 участок, ИНВ 881
-Школа №58, мкрн Вагжанова, ул. Батарейная, 60
-Школа №8, мкрн Заречный, ул. Автотранспортная, 5
Как ранее сообщал «Номер один», масленицу широко отпразднуют на территории Этнографического музея в Улан-Удэ 17 марта (0+).
Возрастное ограничение: 0+
Фото: «Номер один»
Гостей праздника ждут интересные конкурсы, игры, мастер-классы, ярмарки, красочные номера и многое другое.
Масленица - это традиционный русский праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом. В это время люди устраивают гуляния, пекут блины и провожают зиму.
Список школ, где будет проводиться масленичный фестиваль:
-Школа №9, ул. Тарбагатайская, 49
-Школа №1, ул. Куйбышева, 40
-Школа №4, ул. Смолина,14
-Лингвистическая гимназия №3, ул. Советская, 43
-Школа №2, ул. Сухэ-Батора, 5
-Гимназия №33, ул. Партизанская, 30
-Школа №44, ул. Новая, 44
-Школа №44, мкрн Заречный, ул. Толстихина, 2Б
-Школа №37, мкрн Аэропорт, 3
-Школа №54, мкрн Солдатский, ул. Талалихина, 62
-Школа №58, ул. Дивизионная, 3 участок, ИНВ 881
-Школа №58, мкрн Вагжанова, ул. Батарейная, 60
-Школа №8, мкрн Заречный, ул. Автотранспортная, 5
Как ранее сообщал «Номер один», масленицу широко отпразднуют на территории Этнографического музея в Улан-Удэ 17 марта (0+).
Возрастное ограничение: 0+
Фото: «Номер один»
Тегимасленица