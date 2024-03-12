В Бурятии за прошлый год открылось 6 новых амбулаторий

6 новых ФАПов и врачебных амбулаторий возведено в Бурятии в 2023 году, сообщил минздрав республики.Было приобретено и смонтировано 6 быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Это врачебная амбулатория в у. Могсохон Кижингинского района, фельдшерско-акушерский пункт в с. Холтосон Закаменского района, амбулатория в у. Нурселение и фельдшерско-акушерский пункт в с. Поселье Иволгинского района, амбулатория в г. Кяхта и фельдшерско-акушерский пункт в с. Георгиевское Хоринского района.В амбулатории и ФАПе предусмотрены кабинет терапевта, кабинет педиатра, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет дневного стационара, кабинет акушерки, кабинет неотложной помощи, физиокабинет.ФАПы и амбулатории в Бурятии возводятся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».Фото: минздрав РБ