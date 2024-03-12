«Призываю проголосовать за единую, великую Россию» - призывают жители Бурятии

- Призываю всех, приходите, голосуйте именно за нашу Россию, свободную, независимую, сильную и крепкую!









Билигма Ринчинова, Заслуженная артистка РФ:- С 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации. Я вас всех приглашаю прийти на выборы, исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос, ведь только от нас зависит наше будущее.Евгений Жербаев, бронзовый призёр чемпионата мира по вольной борьбе, чемпион России 2023 года, мастер спорта международного класса:- Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен пойти и проголосовать, потому что от каждого голоса зависит будущее наших детей, наше будущее, поэтому я всем советую прийти и отдать свой голос.Иван Башанов, слесарь по вентиляции Улан-Удэнского приборостроительного объединения:- Я пойду на выборы, также вся моя семья пойдет. Будем голосовать, как всегда, дружно. Дорогие земляки, дорогие сограждане, я призываю проголосовать за единую, великую Россию, за нашу общую страну, родину.Александр Горчаков, ветеран РЖД: