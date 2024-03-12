Общество 12.03.2024 в 16:48
«Призываю проголосовать за единую, великую Россию» - призывают жители Бурятии
Известные жители Бурятии призывают прийти на голосование 15-17 марта и выбрать будущее России
Текст: Иван Иванов
Билигма Ринчинова, Заслуженная артистка РФ:
- С 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации. Я вас всех приглашаю прийти на выборы, исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос, ведь только от нас зависит наше будущее.
Евгений Жербаев, бронзовый призёр чемпионата мира по вольной борьбе, чемпион России 2023 года, мастер спорта международного класса:
- Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен пойти и проголосовать, потому что от каждого голоса зависит будущее наших детей, наше будущее, поэтому я всем советую прийти и отдать свой голос.
Иван Башанов, слесарь по вентиляции Улан-Удэнского приборостроительного объединения:
- Я пойду на выборы, также вся моя семья пойдет. Будем голосовать, как всегда, дружно. Дорогие земляки, дорогие сограждане, я призываю проголосовать за единую, великую Россию, за нашу общую страну, родину.
Александр Горчаков, ветеран РЖД:
- С 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации. Я вас всех приглашаю прийти на выборы, исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос, ведь только от нас зависит наше будущее.
Евгений Жербаев, бронзовый призёр чемпионата мира по вольной борьбе, чемпион России 2023 года, мастер спорта международного класса:
- Считаю, что каждый гражданин нашей страны должен пойти и проголосовать, потому что от каждого голоса зависит будущее наших детей, наше будущее, поэтому я всем советую прийти и отдать свой голос.
Иван Башанов, слесарь по вентиляции Улан-Удэнского приборостроительного объединения:
- Я пойду на выборы, также вся моя семья пойдет. Будем голосовать, как всегда, дружно. Дорогие земляки, дорогие сограждане, я призываю проголосовать за единую, великую Россию, за нашу общую страну, родину.
Александр Горчаков, ветеран РЖД:
- Призываю всех, приходите, голосуйте именно за нашу Россию, свободную, независимую, сильную и крепкую!
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