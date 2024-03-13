В Бурятии раненый боец отдал наградные деньги на нужды СВО

В поселке Наушки раненый боец СВО передал премию за полученный орден на нужды СВО.- У нас в поселке Наушки участник СВО передал в общий сбор 100 000 рублей на десять радиостанций от себя и своей семьи. Деньги эти он получил за награду Георгиевский крест четвертой степени. Алексей тяжело ранен, сейчас находится на лечении. Я не видела у нас в районе подобных примеров, и очень хочется, чтобы о таких людях знали. Рации уже закуплены и переданы в 37-ю бригаду нашим бойцам. Кроме этого, Алексей постоянно помогает сбору нашего поселка и своему подразделению на СВО, перечисляя крупные суммы на постоянной основе, - рассказала «Номер один» жительница поселка Наушки Татьяна Московская.Мы решили отыскать ветерана, чтобы задать ему несколько вопросов. Сам Алексей Роземблюм о себе рассказывает нехотя и кратко. Отучился в ДОСААФе, затем всю жизнь служил в армии. На пенсию ушел в 40 лет в звании прапорщика. А в 2022 году в рамках частичной мобилизации Алексей попал на СВО, где пробыл несколько месяцев, пока не получил ранение.Но и до того, как военнослужащий попал под последний обстрел, опасных ситуаций случалось немало. За один из таких боев он был награжден. Жаль только, что боец рассказывать об этом в подробностях не хочет - не считает себя героем.- Как ранение произошло? Заходили в лесополосу, обстрел начался. Минометы, пулеметы, все, что можно было, стреляло по нам. До этого тоже были сложные ситуации. Например, когда в Угледаре стояли у села Никольского. Мы эти позиции удерживали целый месяц до последнего. Было много пострадавших, из моего взвода погибли двое. Один в «бэхе» сгорел, второй ранение в перестрелке получил, - вспоминает Алексей.Именно за эти упорные бои под Угледаром он получил награду – орден Святого Георгия четвертой степени. К ордену прилагается еще и денежное вознаграждение – несколько окладов бойца. Вот только награда шла до героя долго. За это время он успел побывать еще в нескольких боях, в одном из которых был серьезно ранен в ногу и отправлен в госпиталь.Сейчас 41-летний житель Кяхтинского района находится дома, проходит лечение. Получив на днях орден и наградные к нему, Алексей долго не размышлял - почти всю полученную премию – 100 тыс. рублей он сразу передал на нужды СВО. И это несмотря на то, что в семье бойца есть двое детей, а жена работает воспитателем дошкольного образования, то есть семья явно не из богатых.Для многих односельчан такой поступок стал неожиданным. Ведь, по мнению многих, солдат вроде и так уже сполна отдал свой долг Родине. Но сам Алексей ничего особенного в своих поступках не видит.- Когда начали собирать на рации для ребят, я сразу решил помочь. Еще в июне наградили меня, но, получается, только сейчас эти выплаты пришли. Подумал, почему бы их не отдать? Я их зарабатывал, что ли? Ну дали мне эту награду за бои, но я разве там один был? Как не помочь ребятам, я же сам там был. А сейчас парни там, а я дома сижу. Хорошая связь им очень нужна. Рации есть китайские, они недорогие, но прослушиваются, а есть наши, российские, хорошие. Одна стоит где-то 9 тыс. рублей. Смысл в том, что их не прослушивают.Жена Алексея вместе с раненым мужем также помогает в поселковых сборах для фронта, регулярно перечисляя по 5, 10 тыс. рублей на нужды фронта.В ближайшее время Алексею установят аппарат Елизарова, и далее ему предстоит долгое лечение и реабилитация. Мужчине придется заново учиться ходить. Но как только встанет на ноги, Алексей уверяет, что готов вернуться обратно «за ленточку».Зампред Общественной палаты Бурятии, атаман Улан-Удэнского городского казачьего общества «Верхнеудинская станица» Денис Леонов пояснил нашему изданию, что таких военнослужащих, как Алексей, в Бурятии немало. Многие из них, будучи тяжело раненными, уволенными в запас, всячески помогают фронту даже из тыла.- Есть такой боец, который полгода там побыл. Приехал раненый, закупил все самое необходимое и отдал мне со словами «там нужнее». Подлечился и опять быстрее уехал. Объяснить их поступки можно тем, что они там были, все видели, знают, что и как. И многие переживают, что они уезжают и не возвращаются. В то время как там остались все их братья, друзья. Хочется помочь своим. Чтобы побольше наших ребят могли вернуться живыми и здоровыми. Это боевое братство, по-другому и не назвать. Патриотизм и боевое братство, когда все друг за друга горой, - говорит Денис Леонов.Один из таких вернувшихся героев – Николай Воротников. В 2022 году он находился на передовой, получил ранение и сразу после восстановления принялся за сбор помощи фронту. Начинал с братом Сергеем с автомобилей. Сергей купил на личные средства два «УАЗа», Прибайкальский район приобрел третий «УАЗ», и в январе 2023 года три машины уехали на фронт. А в итоге бывший военнослужащий организовал целое волонтерское движение.- Сегодня бурятское движение «Все для фронта, все для Победы» стало по-настоящему народным. Они ремонтируют машины и отправляют на фронт. Уже сотни машин отправлено, - отметил Денис Леонов.Николай вместе с единомышленниками ремонтирует старые автомобили, «начиняя» их новыми комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии. На сегодня «Все для фронта, все для Победы» передало «за ленточку» 300 единиц техники и 83 фуры посылок, собранных по заказам военных.Фото: пресс-служба правительства Бурятии