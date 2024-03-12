Общество 12.03.2024 в 17:39
В Бурятии объявили торги на строительство новых домов для врачей и учителей
В каждом доме будет восемь квартир двух типов
В Бурятии объявили торги на строительство новых домов для врачей и учителей. Заявки нужно успеть подать до 14 марта на сайте госзакупок (zakupki.gov.ru), сообщили в Управлении капстроительства республики.
Напомним, ранее глава республики Алексей Цыденов сообщил, что в восьми районах Бурятии в этом году построят новые дома для врачей и учителей. На эти цели направят более 305 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Строительство начнётся в сёлах Новая Брянь, Сосново-Озерск, Кижинга, Хоринск, Кырен, Кяхта, Кабанск и Петропавловка. Дома будут возведены до конца текущего года.
«Дома будут двухэтажными, в каждом из которых будет восемь квартир двух типов: площадью от 33 и от 42 квадратных метров. Контракты на строительство планируется заключить до конца марта и уже в апреле стартуют работы», - отметил начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Фото: «Номер один»
Напомним, ранее глава республики Алексей Цыденов сообщил, что в восьми районах Бурятии в этом году построят новые дома для врачей и учителей. На эти цели направят более 305 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Строительство начнётся в сёлах Новая Брянь, Сосново-Озерск, Кижинга, Хоринск, Кырен, Кяхта, Кабанск и Петропавловка. Дома будут возведены до конца текущего года.
«Дома будут двухэтажными, в каждом из которых будет восемь квартир двух типов: площадью от 33 и от 42 квадратных метров. Контракты на строительство планируется заключить до конца марта и уже в апреле стартуют работы», - отметил начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Фото: «Номер один»
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