Бурятские аграрии побили три рекорда

Бурятия установила новые рекорды по сбору зерна, картофеля, овощей. Об этом было сказано на совещании в правительстве республики.- Бурятским аграриям в 2023 году удалось добиться отличных результатов. Вы побили сразу три рекорда! Валовой сбор зерна составил 140,6 тыс. тонн, что выше прошлогоднего результата на 20,5% и это самый высокий показатель в республике за последние 23 года. Обновлены исторические рекорды по урожайности зерновых культур – 20,7 ц/га, картофеля – 150 ц/га и овощей – 314,1 ц/га, что является для наших суровых природно-климатических условий очень серьезным достижением, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.В Бурятии весенние полевые работы стартуют уже в мае. Плановая посевная площадь составляет 139,9 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 17,8%. В этом году в республике посевные масличных культур (рапс и лен) увеличивают в 20 раз - до 3,2 тыс. га.- В текущем году господдержка отрасли растениеводства составит 482 млн. рублей, из них на весенние полевые работы предусмотрено 266 млн. руб. Прежде всего это субсидия на проведение комплекса агротехнологических работ, элитные семена и другое, - добавили в минсельхозпроде БурятииФото: «Номер один»